В Улан-Удэ для детей сотрудников колоний прошла экскурсия

Во время экскурсии они узнали об истории создания алфавита и появлении славянской письменности
В Улан-Удэ организовали экскурсию для детей сотрудников УФСИН России по Бурятии в детскую библиотеку имени Гайдара. Мероприятие было проведено в целях популяризации книги и повышения общественного интереса к литературе.
Ребят познакомили с принципами работы библиотеки, правилами поведения в читальном зале.
Дети с большим интересом слушали рассказ о том, как правильно нужно обращаться с книгами, для чего нужны книги, и как они создавались. Также они узнали об истории создания алфавита и появлении славянской письменности, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
Во время экскурсии они узнали об истории создания алфавита и появлении славянской письменности
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