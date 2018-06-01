В Улан-Удэ для детей сотрудников колоний прошла экскурсия



В Улан-Удэ организовали экскурсию для детей сотрудников УФСИН России по Бурятии в детскую библиотеку имени Гайдара. Мероприятие было проведено в целях популяризации книги и повышения общественного интереса к литературе.



Ребят познакомили с принципами работы библиотеки, правилами поведения в читальном зале.



Дети с большим интересом слушали рассказ о том, как правильно нужно обращаться с книгами, для чего нужны книги, и как они создавались. Также они узнали об истории создания алфавита и появлении славянской письменности, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.

