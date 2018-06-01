Миллионы паспортов россиян оказались недействительными

Чтобы узнать, имеет ли силу документ, нужно свериться с открытой базой МВД



МВД России пояснило причины масштабной проблемы с документами россиян: их паспорта могут ошибочно считаться недействительными в базе данных ЕИАС «Российский паспорт», сообщает «Коммерсантъ».



Россияне последнее время сталкиваются с рядом сложностей из-за якобы «недействительности» их паспорта. Чаще всего в услугах отказывают банки после проверки документа. В МВД пояснили, что сбой произошёл во время объединения баз данных.



На сайте ГУМВ МВД России есть сервис «Проверка по списку недействительных российских паспортов», где можно проверить документ. http://xn--b1afk4ade4e.xn--b1ab2a0a.xn--b1aew.xn--p1ai/info-service.htm?sid=2000



Можно проверить номер паспорта онлайн или скачать актуальный список, а также сообщить об ошибке, если паспорт, по мнению гражданина, является действительным.



Счётчик показывает число скорректированных с помощью граждан сведений. Оно с каждым днём растёт: на вечер 30 мая табло показывало 1 475 604, с предыдущих суток прирост составил около 1 тыс. исправлений.



- По всей вероятности, это и есть количество паспортов, ошибочно признанных недействительными, - отмечает «Коммерсантъ».



В МВД России признало, что проблемы со статусом паспортов возникают из-за технического сбоя.



Паспорта гражданина РФ выдаются с 1997 года. До 2006 года сведения о документах включались в разрозненные базы данных. Стоит отметить, что в этот период базой паспортов ведала ФМС, расформированная в 2016 году (функции перешли к МВД).



- В 2006 году в целях формирования и введения в действие единой информационной автоматизированной системы «Российский паспорт» было произведено объединение ранее разрозненных баз паспортов, - сообщили «Ъ» в пресс-центре МВД. - В связи с отсутствием на тот момент должной технической возможности при загрузке информации из разных учётов статус некоторых паспортов поменялся с «действителен» на «недействителен».



Решение проблемы возложено на самих граждан.



- В целях минимизации негативных последствий, связанных с предоставлением недостоверных сведений о паспортах граждан РФ, был разработан сервис по проверке паспорта на предмет его действительности/ недействительности, позволивший самостоятельно проверять статус паспорта через официальный сайт МВД России в разделе «Проверка по списку недействительных российских паспортов»,— сообщили в пресс-центре МВД.



Выявленные ошибки исправляют территориальные органы МВД «в кратчайшие сроки». При необходимости россияне также могут получить в полиции официальное подтверждение о действительности их паспорта. В министерстве уточнили, что из-за сбоя в базе данных граждане не смогут зарегистрироваться на портале «Госуслуги». Исправить это можно только после внесения исправлений в ЕИАС «Российский паспорт».

