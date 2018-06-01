В Улан-Удэ пять улиц остались без света

Электричество появилось через 1,5 часа



Накануне в 20:10 в Железнодорожном районе аварийно отключилась электроподстанция. Без света остались жители домов по улицам Путейская, Клыпина, Гагарина, Добролюбова, Революции 1905 года.



Через полтора часа отсекли аварийный участок и запитали всех потребителей по нормальной схеме, сообщается в оперативной сводке по городу.



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