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В Бурятии подготовят проект медико-биологического обеспечения спортсменов

В Бурятии подготовят проект медико-биологического обеспечения спортсменов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Эксперт-аналитик по спортивной медицине Пётр Лидов: Можно сказать это реформа в системе спортивной подготовки

Полгода назад вышел федеральный закон, который обязывает субъекты России разработать порядок медицинского и медико-биологического обеспечения спортсменов сборных команд. Раньше такая мера действовала только для спортсменов сборных России.

Вчера в Улан-Удэ в Республиканском врачебно-физкультурном диспансере прошёл семинар с участием заместителя начальника управления инновационной деятельности федерального центра подготовки спортивного резерва Петра Лидова, который специально прилетел из Москвы.

- Для того, чтобы подготовить соответствующий порядок, который отвечал бы всем требованиям, а они жёсткие и высокие, мы пригласили министерство здравоохранения и нашего коллегу – врача по спортивной медицине, хирурга, много лет работавшего со сборными командами России, помочь нам разобраться в этом вопросе. Вся дальнейшая работа будет зависеть от нашего профессионального и тесного сотрудничества. Мы пытаемся достичь одну цель – высоких спортивных результатов наших спортсменов. За министерством спорта остаётся спортивная подготовка, а за нами - медико-биологическое обеспечение, - рассказал «Байкал-Daily» главный врач республиканского врачебно-физкультурного диспансера Ярослав Шубин.

Разработкой проекта займётся рабочая группа, которая включает в себя представителей министерства здравоохранения, специалистов врачебно-физкультурного диспансера, представителей министерства спорта и центра спортивной подготовки Бурятии.



При этом серьёзной проблемой является отток спортсменов ещё на этапе тренировок. Поэтому в проекте учтут вопросы взаимодействия специалистов, приближенных к спортивной молодёжи, и особенности разработки системы питания при интенсивных нагрузках. Ведь зачастую профессиональные тренировки занимают 6 дней в неделю по 10-12 часов.

- В течение последних полутора лет мы столкнулись с тем, что серьёзно отстаём в области научного обеспечения спортивной подготовки. В результате из миллиона спортсменов, которые в ходе 5 лет находятся на тренировочном этапе, ежегодно уходят порядка 150-200 тысяч человек. Некоторые - по состоянию здоровья, кто-то не выдерживает. И деньги улетучиваются, потому что на каждого ребёнка тратится около 200-300 тысяч рублей в год. И когда провели анализ, выяснилось, что вокруг спортсмена находится только тренер, поэтому практически никакого контроля по работоспособности ребёнка нет. И нагрузки нужно компенсировать не обычным питанием, а функциональным – давать концентраты, - рассказал «Байкал-Daily» Пётр Лидов.




Решить эти задачи попытаются с помощью взаимодействия нескольких структур, чтобы комплексно подойти к работе со спортсменом и оценить его возможности.

- Министерство спорта со всеми субъектами России не может самостоятельно решить эту проблему, обязательно нужен кластерный подход. Необходимо взаимодействие с системой образования, наукой, здравоохранением, информатизацией. Только так можно сформировать понятия «умный тренер», «умный врач». Когда тренер будет слушать, что ему говорит врач, он будет оценивать спортсмена не на глазок, а видеть картину результатов своей деятельности. Можно сказать, это реформа в системе спортивной подготовки. Сейчас подготавливается концепция развития подготовки спортивного резерва на федеральном уровне, формируются новые стандарты по видам спорта, учитывающие медицинский и медико-биологический блок, - подчеркнул Лидов.

Преимуществом такого нововведения для Бурятии станет индивидуальный подход к молодёжи, и как следствие - повышение конкурентоспособности. Для этого будут создаваться специальные экспериментальные площадки.

- В каждом субъекте развивается определённый вид спорта. Например, в Бурятии - это стрельба из лука. Каждый вид спорта имеет особенности, и организм человека по-разному реагирует. Поэтому между субъектами идёт конкуренция и тот регион, который первым введёт систему «умной» спортивной подготовки, будет в числе лидеров. Но для этого нужно объяснить и показать, как это работает. Поэтому играют большую роль экспериментальные площадки федерального и регионального значения. Взять маленький сегмент, например 2 школы, и на основе них сформировать новую модель и опробовать её в течение 2-3 лет, - добавил Пётр Лидов.

Республиканский врачебно-физкультурный диспансер в свою очередь будет заниматься не только медицинским сопровождением, но возьмёт на себя, блок, которого ещё нет в республике - медико-биологический, где работа будет связана с контролем работоспособности, силовых и скоростных показателей и созданием системы обеспечения спортсменов питанием и средствами медицинского назначения.



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