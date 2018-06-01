По данным Бурятского Гидрометцентра, 1 июня в республике днём местами пройдут дожди, грозы, ливни, возможен град
Ветер северо-западный 10-15, местами 20-24 м/с, по Прибайкалью, центральным, южным районам при грозах до 25-30 м/с, пыльные бури.
Температура днём +20, +25, местами +30, +35, по Прибайкалью, юго-западным, южным районам +10, +15.
В Улан-Удэ небольшой дождь. Ветер северо-западный 10-15, порывы до 23 м/с. Температура +21, +23 .
В Бурятии дожди, грозы, ливни и ветер
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