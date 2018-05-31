Лучшие водолазы страны сдают экзамен на Байкале

Лучшие подводные специалисты страны собрались на базе спасателей в Николе. Впервые на Байкале проходит ежегодный тренировочный сбор водолазов и водолазов-врачей
Специальная комиссия проводит аттестацию.
Василий Фукс - спасатель-водолаз из Москвы - готовится к погружению. В водолазном деле уже 15 лет. На его счету 700 часов работы на глубине.
- Задача по разборке и сборке фланцевых соединений, прокладок. И установка их в обратной последовательности. Ориентировочно у нас работа будет в течение часа происходить, - говорит Василий Фукс, спасатель-водолаз, г.Москва.
Так должно быть, но все пошло не по плану. На одной водолазной станции работают четыре человека: основной водолаз, страхующий, врач и старшина. Каждой группе комиссия меняет легенду прямо по ходу экзамена. Водолаз, который сейчас работает на глубине, провалился на 30 метров.
И вот страхующий водолаз сейчас отправляется его спасать. На глубине произошел так называемый «обжим водолаза». То есть человек не мог ни пошевелиться, ни вздохнуть. Последствия могут быть страшными: от разрыва барабанной перепонки до отека головного мозга, паралича и смерти. В барокамере пострадавший обычно находится около двух часов. Там на него снова действуют высоким давлением. А потом постепенно снижают.
- Центральная водолазная квалификационная комиссия со своими представителями проверяет готовность водолазных специалистов по организации водолазных спусков, работ, знанию снаряжения, медицинскому обеспечению водолазных спусков. И завтра уже будет экзамен теоретический на допуск специалистов, - сказал Евгений Глухов, главный водолазный специалист МЧС России.
А это тренировки уже на открытой воде. Погружаются с корабля в Листвянке. Спасатели-водолазы должны регулярно подтверждать свою квалификацию. Поэтому тренировочные сборы проводят ежегодно. Черное море, Балтика. А вот на Байкале впервые.
- Конечно, когда прозрачная вода, во-первых, и интереснее, и настроение, и видно все. А так по всей России приходится работать так, что руку к маске подносишь и руки не видишь. Здесь можно и глубину отработать, и видимость. Это всегда приятнее, чем в работать в болоте, - делится Александр Русаков, председатель центральной квалификационной комиссии по водолазному делу МЧС России.
Пока водолаз под водой, на судне всегда начеку врачи. Они сегодня тоже сдают экзамен. Комиссия и им устраивает экстрим, сообщает 7ka.tv.
Лучшие водолазы страны сдают экзамен на Байкале
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Детство лидера группы Дмитрия Ревякина прошло в поселке Первомайский Читинской области
Лучшие подводные специалисты страны собрались на базе спасателей в Николе. Впервые на Байкале проходит ежегодный тренировочный сбор водолазов и водолазов-врачей
Сильный ветер с дождем и грозами ожидается в четверг и пятницу в пяти регионах Сибири. В трех из них - в Бурятии, Иркутской и Омской областях - из-за надвигающейся непогоды объявлено штормовое предупреждение
На Boomstarter продолжается краудфандинговый проект по созданию нового мобильного приложения для самостоятельных путешествий TRAPP
В канун Международного дня защиты детей почтовики показали школьникам машины из музея «Автобаза связи» Бурятского филиала и рассказали про будни почты в военные годы
Зрители предпоказа фильма «321-я сибирская», заявленного в программе VII Забайкальского международного кинофестиваля, вместо него увидят 30 минут рабочих материалов проекта, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 31 мая режиссёр картины Солбон Лыгденов
Предпремьерный показ читинского фильма «На колёсах», снятого авторами «Детей 90-х» и ещё находящегося в производстве, состоится на седьмом Забайкальском кинофестивале, сообщила на пресс-конференции 30 мая программный директор Мария Безенкова
В Иркутскую зоогалерею сотрудники Байкальского заповедника привезли маленького раненого лосёнка
На фестивале работали 3 площадки
Горожан просят соблюдать правила дорожного движения на указанном участке дороги
Им также показали тематические видеоролики, раздали буклеты
Им предстоит сдать дистанционный экзамен
Автоинспекторы будут ловить нарушителей, не пропускающих машины экстренных служб с маячками
Сотрудники учреждения обменялись книгами с коллегами
Собранные деньги потратят на строительство детских площадок