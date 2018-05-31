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Лучшие водолазы страны сдают экзамен на Байкале

Общество, 
Лучшие подводные специалисты страны собрались на базе спасателей в Николе. Впервые на Байкале проходит ежегодный тренировочный сбор водолазов и водолазов-врачей

Специальная комиссия проводит аттестацию.

Василий Фукс - спасатель-водолаз из Москвы - готовится к погружению. В водолазном деле уже 15 лет. На его счету 700 часов работы на глубине.

- Задача по разборке и сборке фланцевых соединений, прокладок. И установка их в обратной последовательности. Ориентировочно у нас работа будет в течение часа происходить, - говорит Василий Фукс, спасатель-водолаз, г.Москва.

Так должно быть, но все пошло не по плану. На одной водолазной станции работают четыре человека: основной водолаз, страхующий, врач и старшина. Каждой группе комиссия меняет легенду прямо по ходу экзамена. Водолаз, который сейчас работает на глубине, провалился на 30 метров.

И вот страхующий водолаз сейчас отправляется его спасать. На глубине произошел так называемый «обжим водолаза». То есть человек не мог ни пошевелиться, ни вздохнуть. Последствия могут быть страшными: от разрыва барабанной перепонки до отека головного мозга, паралича и смерти. В барокамере пострадавший обычно находится около двух часов. Там на него снова действуют высоким давлением. А потом постепенно снижают.

- Центральная водолазная квалификационная комиссия со своими представителями проверяет готовность водолазных специалистов по организации водолазных спусков, работ, знанию снаряжения, медицинскому обеспечению водолазных спусков. И завтра уже будет экзамен теоретический на допуск специалистов, - сказал Евгений Глухов, главный водолазный специалист МЧС России.

А это тренировки уже на открытой воде. Погружаются с корабля в Листвянке. Спасатели-водолазы должны регулярно подтверждать свою квалификацию. Поэтому тренировочные сборы проводят ежегодно. Черное море, Балтика. А вот на Байкале впервые.

- Конечно, когда прозрачная вода, во-первых, и интереснее, и настроение, и видно все. А так по всей России приходится работать так, что руку к маске подносишь и руки не видишь. Здесь можно и глубину отработать, и видимость. Это всегда приятнее, чем в работать в болоте, - делится Александр Русаков, председатель центральной квалификационной комиссии по водолазному делу МЧС России.

Пока водолаз под водой, на судне всегда начеку врачи. Они сегодня тоже сдают экзамен. Комиссия и им устраивает экстрим, сообщает 7ka.tv.
Байкал
 
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