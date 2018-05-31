Сильный ветер и грозы ожидаются в пяти регионах Сибири

Сильный ветер с дождем и грозами ожидается в четверг и пятницу в пяти регионах Сибири. В трех из них - в Бурятии, Иркутской и Омской областях - из-за надвигающейся непогоды объявлено штормовое предупреждение



- Согласно штормовому предупреждению Обь-Иртышского гидрометцентра, в ближайшие 2-3 часа с сохранением до конца дня 31 мая и ночью 1 июня местами по Омской области ожидается очень сильный ветер порывами 20-25 метров в секунду, гроза и дождь, - сообщили ТАСС в омском главке.



В мэрии Омска агентству уточнили, что все аварийные службы города приведены в состояние полной готовности.



- ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба - прим. ТАСС) и оперативные дежурные ресурсоснабжающих организаций готовы принимать большее количество вызовов, аварийные бригады готовы отреагировать на все возникшие проблемы, - отметил представитель городской администрации. Собеседник агентства добавил, что жителям города рекомендуется обходить стороной старые деревья и рекламные конструкции, а также отложить на другое время дальние поездки.



В Бурятии синоптики предвещают 1-2 июня усиление ветра до 23-30 метров в секунду, пыльные бури, дожди, ливни и грозы.



- Возможен также град, в горах юго-запада с переходом в мокрый снег. Температура воздуха составит 10-15 градусов выше ноля, - сообщили в республиканском гидрометцентре.



В первый день лета в Иркутской области ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность лесов, ветер усилится до 18-23 метров в секунду, пройдут сильные дожди с грозами. В Красноярском крае 1 июня предвещают град, сильные дожди, грозы и шквалистый ветер 15-20 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду.



В Алтайском крае порывы ветра с 1 по 3 июня будут достигать 27 метров в секунду, ожидаются осадки в виде града и дождя с грозой. Прошлой ночью, с 30 на 31 мая, в Смоленском районе на Алтае из-за штормового ветра 28 сел остались без электроснабжения.

