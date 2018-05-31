В Улан-Удэ почтовики провели экскурсию в музей ретро-машин

В канун Международного дня защиты детей почтовики показали школьникам машины из музея «Автобаза связи» Бурятского филиала и рассказали про будни почты в военные годы



Более тридцати девочек и мальчиков республиканского эколого-биологического центра, гимназии №3 и школы №47 посетили с экскурсией «Автобазу связи».



Начальник ОСП «Автобаза связи» Виктор Котовщиков рассказал детям о каждом виде музейного транспорта. Больше всего детей заинтересовали автомобили военных и послевоенных лет, такие как легендарный ГАЗ-67 – полноприводный легковой автомобиль. Он в годы войны широко использовался как штабной и разведывательный автомобиль, перевозчик пехоты и раненых.





- Меня удивил рассказ о том, что в Красной армии ГАЗ-67 ласково называли «Козлик» и еще то, что эти машины каждый год участвуют на параде Победы не только в Улан-Удэ, но и в районах республики. Также они снимаются на съемках фильмов военных лет, – рассказала о своих впечатлениях Светлана Дондокова.



Ребята с удовольствием изучали «Полуторку», «ЗИС-5», трогали каждую деталь, садились за руль. Кроме того, школьники смогли покататься на автомобиле ГАЗ-67. За рулем был работник автобазы – заслуженный мастер спорта по экстремальному вождению Алексей Щербаков.



- Не только наши дети, но и мы, родители, получили огромное удовольствие от увиденного. Это уникальная музейная экспозиция! Спасибо Почте России, что сохранили, и предоставляют возможность прикасаться к таким реликвиям! – отметила мама Димы и Саши Ольга Булдаева.



В конце экскурсии дети участвовали в почтовой викторине. Все участники экскурсии получили подарки от Почты России. Почтовики уверены, что ретро-машины музея, представляющие собой историческую ценность, еще не раз будут участвовать на параде и проедутся по дорогам нашей республики, сообщает пресс-служба бурятского филиала.

