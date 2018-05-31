Зрители предпоказа фильма «321-я сибирская», заявленного в программе VII Забайкальского международного кинофестиваля, вместо него увидят 30 минут рабочих материалов проекта, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 31 мая режиссёр картины Солбон Лыгденов
Как указано в программе, 110-минутную ленту запланировано показать 3 июня. Программный директор кинофестиваля Мария Безенкова уточнила, что над монтажом ещё ведутся работы, а на кинофестивале будет первая готовая сборка.
- Это не предпоказ, не премьера, а абсолютно рабочий материал. Презентуем, какая у нас сейчас ситуация, на каком этапе и когда заканчиваем, — сказал Лыгденов.
Режиссёр уточнил, что в июне-июле планируется завершить съёмки, а презентовать готовую картину — в конце года. Последние сцены будут сняты в Забайкалье. В целом Лыгденов оценил готовность фильма на 80%.
Съёмки фильма начались в 2015 году. Массовку заполняют простые люди, также в фильме заявлены немецкие актёры, военнослужащие из Забайкалья и Республики Бурятия. К маю 2017 года съёмки были завершены на 30%.
Вместо обещанного фильма «321-я сибирская» зрители ЗМКФ увидят рабочие материалы
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