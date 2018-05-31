В Улан-Удэ прошёл фестиваль здоровья

На фестивале работали 3 площадки
Сегодня, 31 мая, в парке «Юбилейный» состоялся фестиваль здоровья, посвящённый Всемирному дню без табачного дыма. Он проводился с целью повышения имиджа здорового образа жизни среди молодёжи, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
Участниками фестиваля стали команды вузов и ссузов столицы Бурятии. Во время мероприятия работали 3 площадки:
- туристическая;
- «Здоровый образ жизни»;
- «Гармония и красота».
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