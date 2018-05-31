В Улан-Удэ прошёл фестиваль здоровья



Сегодня, 31 мая, в парке «Юбилейный» состоялся фестиваль здоровья, посвящённый Всемирному дню без табачного дыма. Он проводился с целью повышения имиджа здорового образа жизни среди молодёжи, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.



Участниками фестиваля стали команды вузов и ссузов столицы Бурятии. Во время мероприятия работали 3 площадки:



- туристическая;

- «Здоровый образ жизни»;

- «Гармония и красота».

