Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 Мая

30 Мая

Популярное

В Улан-Удэ прошёл фестиваль здоровья

Общество, 
На фестивале работали 3 площадки 

Сегодня, 31 мая, в парке «Юбилейный» состоялся фестиваль здоровья, посвящённый Всемирному дню без табачного дыма. Он проводился с целью повышения имиджа здорового образа жизни среди молодёжи, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ. 
 
Участниками фестиваля стали команды вузов и ссузов столицы Бурятии. Во время мероприятия работали 3 площадки: 
 
- туристическая;
- «Здоровый образ жизни»;
- «Гармония и красота».  
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ осуждённым рассказали о вреде наркотиков
Общество, 31.05.2018
Им также показали тематические видеоролики, раздали буклеты
  
Педагоги улан-удэнского кванториума обучились в Москве
Педагоги улан-удэнского кванториума обучились в Москве
Общество, 31.05.2018
Им предстоит сдать дистанционный экзамен
На дорогах Улан-Удэ стартовала операция «Маяк»
На дорогах Улан-Удэ стартовала операция «Маяк»
Общество, 31.05.2018
Автоинспекторы будут ловить нарушителей, не пропускающих машины экстренных служб с маячками
Дети-сироты выступили на благотворительном концерте в Улан-Удэ
Дети-сироты выступили на благотворительном концерте в Улан-Удэ
Общество, 31.05.2018
Собранные деньги потратят на строительство детских площадок
Школьникам Бурятии рассказали о ПДД для велосипедистов
Школьникам Бурятии рассказали о ПДД для велосипедистов
Общество, 31.05.2018
Ребята оказывали первую помощь и рассказывали об экипировке
Алёна Байбородина получила звание «Заслуженной артистки Бурятии»
Алёна Байбородина получила звание «Заслуженной артистки Бурятии»
Общество, 31.05.2018
Творческая биография актрисы тесно связана с Русским драматическим театром
Полицейские Бурятии сыграли в мини-футбол
Полицейские Бурятии сыграли в мини-футбол
Общество, 31.05.2018
За победу боролись 10 команд
В Улан-Удэ отремонтируют трамвайные пути
В Улан-Удэ отремонтируют трамвайные пути
Общество, 31.05.2018
Работы будут проводиться в июне на улице Ключевской
  
В доме культуры в Улан-Удэ пройдёт детский праздник
Общество, 31.05.2018
Для маленьких горожан организуют театрализованное представление
1 июня в Улан-Удэ автобусы будут ездить до 12 ночи
1 июня в Улан-Удэ автобусы будут ездить до 12 ночи
Общество, 31.05.2018
Изменение связано с запуском фейерверка на площади Советов, который пройдёт в 23:00
Курсанты в Иркутске подарили сиротам игрушки
Курсанты в Иркутске подарили сиротам игрушки
Общество, 31.05.2018
Они вручили детям куклы и сладости
1 июня в Бурятии объявлено штормовое предупреждение
1 июня в Бурятии объявлено штормовое предупреждение
Общество, 31.05.2018
В первые дни лета в республике ожидаются порывы ветра до 23 м/с, ливни и град
В Улан-Удэ прошёл тренинг для приёмных родителей
В Улан-Удэ прошёл тренинг для приёмных родителей
Общество, 31.05.2018
Для них прошло занятие о возрасте первой любви у детей

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^