В сотых кварталах Улан-Удэ заработает светофор

Горожан просят соблюдать правила дорожного движения на указанном участке дороги
В целях обеспечения безопасного движения автомобилей и пешеходов будет включен светофор на отвороте дороги в 102 микрорайон (в районе ТЦ «Титан»):
- с 1 июня - режим «жёлтого мигания»;
- с 4 июня - рабочий режим (с 01:00 до 06:00 – режим «желтого мигания»).
Водителей и пешеходов просят быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения на этом участке дороги, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
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