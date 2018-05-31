В сотых кварталах Улан-Удэ заработает светофор



В целях обеспечения безопасного движения автомобилей и пешеходов будет включен светофор на отвороте дороги в 102 микрорайон (в районе ТЦ «Титан»):



- с 1 июня - режим «жёлтого мигания»;



- с 4 июня - рабочий режим (с 01:00 до 06:00 – режим «желтого мигания»).



Водителей и пешеходов просят быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения на этом участке дороги, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

