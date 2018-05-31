В Улан-Удэ осуждённым рассказали о вреде наркотиков



В колонии-поселении № 3 проведена тематическая беседа «О вреде наркомании».



Мероприятие провела специалист Республиканского наркологического диспансера Мария Тышкенова. Она рассказала осуждённым о пагубных последствиях употребления наркотических веществ и психотропных средств, привела статистику по Бурятии и России.



- На мероприятии присутствовали, прежде всего, осуждённые, освобождающиеся из учреждения в ближайшее время. В связи с этим, одной из целей мероприятия являлось формирование установки полного отказа от употребления психоактивных веществ и нетерпимости к наркомании в целом, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.



Присутствующим были показаны тематические видеоролики, розданы буклеты.

