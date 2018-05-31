В Иркутскую зоогалерею сотрудники Байкальского заповедника привезли маленького раненого лосёнка
Как рассказала директор зоогалереи Людмила Ивушкина, вчера вечером, 29 мая, сотрудники Байкальского заповедника отбили у собак маленькую лосиху, которую голодные звери выгнали из леса на трассу. При помощи сотрудников МЧС животное доставили на базу и, как могли, обработали раны, а сегодня рано утром на катере отправили через Байкал до Листвянки и на машине до Иркутска.
У Лосенка обнаружили глубокие покусы, повреждена вся задняя часть, из раны с одной стороны достали несколько небольших осколков тазовых костей. Всё обработали и наложили много швов.
Ноги у животного чудом оказались целы, лосенок встал и даже пытается нападать на людей. Ветеринар говорит, что всё должно срастись нормально. После того, как он отойдет от шока, сотрудники зоогалереи планируют выкармливать его козьим молоком, сообщает ИА «Телеинформ».
В Иркутске спасают раненого лосёнка
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Им также показали тематические видеоролики, раздали буклеты
Им предстоит сдать дистанционный экзамен
Автоинспекторы будут ловить нарушителей, не пропускающих машины экстренных служб с маячками
Собранные деньги потратят на строительство детских площадок
Ребята оказывали первую помощь и рассказывали об экипировке
Творческая биография актрисы тесно связана с Русским драматическим театром
За победу боролись 10 команд
Работы будут проводиться в июне на улице Ключевской
На мешках не было ярлыков
Для маленьких горожан организуют театрализованное представление
Изменение связано с запуском фейерверка на площади Советов, который пройдёт в 23:00
Они вручили детям куклы и сладости
В первые дни лета в республике ожидаются порывы ветра до 23 м/с, ливни и град
Для них прошло занятие о возрасте первой любви у детей
11 жителей получили работу