В Бурятии успешно запустили почтовый дрон









По словам разработчиков, себестоимость полёта за один километр пути составляет 9,5 тысяч рублей. Тестовый полёт обошёлся примерно в 120 тысяч рублей. Стоимость нового беспилотника «Рудрон» составила 650 тысяч рублей.



Между правительством республики и компанией-разработчиком дронов «Магнетар» подписано соглашение о сотрудничестве. В будущем планируется производство этих беспилотников на Улан-Удэнском приборостроительном заводе. По словам разработчиков, себестоимость полёта за один километр пути составляет 9,5 тысяч рублей. Тестовый полёт обошёлся примерно в 120 тысяч рублей. Стоимость нового беспилотника «Рудрон» составила 650 тысяч рублей.Между правительством республики и компанией-разработчиком дронов «Магнетар» подписано соглашение о сотрудничестве. В будущем планируется производство этих беспилотников на Улан-Удэнском приборостроительном заводе.













В прошлый раз беспилотник представила та же компания, его стоимость была более миллиона рублей и грузоподъёмность до 7 кг. Дрон, запускавшийся сегодня, был грузоподъёмностью не более 2 кг.



- Эти дроны, представленные сегодня, также смогут мониторить лесные пожары, браконьеров и чёрных лесорубов, - подчеркнул на запуске беспилотника зампред по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.









Дроны также могут использоваться для доставки анализов из района в район.



- Есть анализы, которые нужно исследовать в течение 2,5 часов. По воздуху дрон пролетел 12 км, а в объезд по дороге 62 км, - сообщил Евгений Луковников. Дроны также могут использоваться для доставки анализов из района в район.- Есть анализы, которые нужно исследовать в течение 2,5 часов. По воздуху дрон пролетел 12 км, а в объезд по дороге 62 км, - сообщил Евгений Луковников.













Отметим, что перед сегодняшним запуском, накануне также проводились испытания дронов. Тогда беспилотник столкнулся с птицей.



- Дронам не страшны ни грозы, ни ветра, ни птицы. Вчера дрон столкнулся с ястребом. Но никто не пострадал, у ястреба только перья вылетели, - сказал руководитель ГК «Магнетар» Андрей Нестеренко.









Как сообщал «Байкал-Daily», 2 апреля первая в России доставка посылки «Почты России» беспилотником, проводившаяся в Улан-Удэ, была неудачной. Квадрокоптер не смог преодолеть 15 километров и доставить груз в село Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. Через несколько секунд после взлёта Как сообщал «Байкал-Daily», 2 апреля первая в России доставка посылки «Почты России» беспилотником, проводившаяся в Улан-Удэ, была неудачной. Квадрокоптер не смог преодолеть 15 километров и доставить груз в село Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. Через несколько секунд после взлёта аппарат компании «Магнетар» ударился о стену дома и разбился









Причиной падения беспилотника могли стать посторонние помехи, отмечал руководитель ГК «Магнетар» Андрей Нестеренко. После неудачи в Бурятии «Почта России» заявила, что займётся тестированием беспилотников самостоятельно.

Причиной падения беспилотника могли стать посторонние помехи, отмечал руководитель ГК «Магнетар» Андрей Нестеренко. После неудачи в Бурятии «Почта России» заявила, что займётся тестированием беспилотников самостоятельно.

Сегодня в Тарбагатайском районе Бурятии успешно запустили дрон для отправки почтовых посылок. Запуск произошёл в селе Верхний Саянтуй.Первый запуск дрона был тестовый. Он улетел без груза в соседнее село Надеино, преодолев около 12 км пути за 20 минут. Со вторым дроном отправили 100 грамм корреспонденции – это фотографии и письма.