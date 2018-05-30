В Улан-Удэ прошёл первый кубок по спортивной «Своей игре»

Для определения сильнейшего игрока понадобилось 1200 вопросов
Завершился первый полузакрытый (экспериментальный) кубок Улан-Удэ по спортивной «Своей игре».
Как сообщают организаторы, чтобы определить сильнейших, им понадобились три тура, 60 боёв, 240 тем или 1200 вопросов.
Победителем кубка и обладателем деревянной совы стал Григорий Ердомаев.
Второе место занял трёхкратный победитель «Своей игры» на НТВ Чимит Дармаев, третье – Александр Дармаев.
- Поздравляем всех участников и причастных с этим знаменательным событием в жизни нашего клуба! – сообщили организаторы.
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