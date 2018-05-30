В женской колонии Улан-Удэ сыграли в футбол



Команды осуждённых исправительной колонии № 7 боролись за звание сильнейших во владении мячом.



На поле предстояло выйти двум сборным командам: юношеской команде под названием «Динамо – машина» и команде ветеранов «Б-2», название которой расшифровывалось как «Бурятские бабушки».



- На поле царил настоящий праздник. Болельщики готовились к матчу основательно. Фанаты команды «Динамо-машина» даже надели бантики, как у своих кумиров, - рассказали организаторы.



Первый тайм закончился со счётом 2:1 в пользу «Динамо машины», во втором тайме «Бабушки» собрались с силами и догнали «внучек». Перед финальным свистком счёт сравнялся - 5:5.



Неожиданно для всех «Бабушки» вырвали победу у «Динамо-машины» в дополнительное время со счётом 6:5, сообщает пресс-служба УФСИН России по республике.

