В женской колонии Улан-Удэ сыграли в футбол

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Команды осуждённых исправительной колонии № 7 боролись за звание сильнейших во владении мячом.
На поле предстояло выйти двум сборным командам: юношеской команде под названием «Динамо – машина» и команде ветеранов «Б-2», название которой расшифровывалось как «Бурятские бабушки».
- На поле царил настоящий праздник. Болельщики готовились к матчу основательно. Фанаты команды «Динамо-машина» даже надели бантики, как у своих кумиров, - рассказали организаторы.
Первый тайм закончился со счётом 2:1 в пользу «Динамо машины», во втором тайме «Бабушки» собрались с силами и догнали «внучек». Перед финальным свистком счёт сравнялся - 5:5.
Неожиданно для всех «Бабушки» вырвали победу у «Динамо-машины» в дополнительное время со счётом 6:5, сообщает пресс-служба УФСИН России по республике.
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