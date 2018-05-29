Глава района вручил денежные сертификаты
24 мая Кяхтинская центральная библиотека отметила своё 130-летие, детская библиотека Кяхты – 70-летие со дня открытия, сообщает пресс-служба национальной библиотеки Бурятии.
- В дни юбилея особенно отчётливо осознается значимость миссии библиотеки, её вклад в возрождение и сохранение культурного наследия района. Библиотеки района активно внедряют информационные технологии, являются образовательно-просветительским центром, местом общения, где каждый житель города находит себе занятие по душе, знакомится с интересными книжными новинками, - сообщают в учреждении.
При Кяхтинской центральной библиотеке уже 19 лет работает литературно-музыкальная гостиная «Кяхтинский огонёк». Постоянно пополняются базы данных «Кяхтинское купечество», «Чайный путь», «Библиотеки земли Кяхтинской» и многие другие. Кяхтинская межпоселенческая центральная библиотека участвует в реализации республиканских проектов «Сводный электронный каталог республики Бурятия», «Периодика Бурятии».
Глава Кяхтинского района вручил денежные сертификаты на сумму 130 тысяч рублей центральной библиотеке и детской библиотеке на 70 тысяч. Депутаты подарили компьютер.
Кяхтинская библиотека отпраздновала 130-летие
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