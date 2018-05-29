В Бурятии стартовал сбор со специалистами физподготовки ВВО

На базе общевойскового объединения, дислоцированного в Бурятии, стартовал учебно-методический сбор со специалистами физической подготовки ВВО



В ходе сбора подведены итоги физической подготовки в войсках округа за зимний период обучения текущего года, а также постановлены задачи на предстоящий период обучения.



Кроме того, до офицеров доведены новые подходы по организации физической подготовки и спортивно-массовой работы в Вооруженных Силах.



Стоит отметить, что в период с 28 по 31 мая на базе танкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, комиссией управления физической подготовки и спорта ВС РФ проводится проверка уровня профессиональной подготовленности специалистов физической подготовки, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

