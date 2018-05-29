Улан-удэнку в Корее принимают за монголку (видео)









Но при этом, по признанию девушки, местные жители знаю о Сибири, думая, что там всегда холодно. И удивляются, что России есть солнце и бывает тепло.



Также девушка делится со своими иностранными друзьями лингвистическими знаниями. Улан-удэнка знает не только русский, но и бурятский язык.



- Моим друзьям в Корее нравится узнавать от меня про Россию, про язык. Я могу научить их русским и бурятским словам, - делится Дарима.



Тут корейский приятель пытается поздороваться на родном языке иностранки и произносит «Сайн байна» и машет рукой в камеру. В конце ролика парень предложил, чтобы развеять придуманные стереотипы о России, нужно налаживать культурный обмен между странами.



- Нет. Они говорят, что я монголка. Они у меня спрашивают: «Как ты можешь быть из России, если у тебя волосы тёмные, лицо азиатское», а я им начинаю объяснять, что есть республика Бурятия, озеро Байкал, некоторые, кстати, знают про Байкал. И говорят сразу «Иркутск?», а я им «Нет, есть республика Бурятия». Тогда я объясняю, что Россия – это многонациональная страна и друзья удивляются, - эмоционально рассказывает Дарима.По словам девушки, сегодня в Корее живёт много иностранцев, в том числе из Бурятии. В этот момент её собеседник, от лица местных жителей добавляет, что корейцы мало знают о России.- Корейцы только знают о России – это медведи, водка и красивые девушки. Это всё корейская фантазия, - смеясь, рассказывает блогер.