В Бурятии ветерану вручили сертификат на жильё

Общество, Фото: Минсоцзащиты республики

Участник Великой Отечественной войны отметил 95-летний юбилей



Виктору Сахаровскому, в связи с 95-летним юбилеем вручили поздравление от президента России Владимира Путина и от главы Бурятии Алексея Цыденова, а также сертификат на единовременную выплату на жильё участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.



С самого начала войны Виктор Фёдорович был в строю, призван в армию в 1941 году. В Чите окончил полковую школу младших командиров, в Новосибирске за 6 месяцев прошёл курсы в пехотном училище и в чине младшего лейтенанта попал под Сталинград. Участвовал в Сталинградской битве в составе Донского фронта в должности командира стрелкового взвода, в боях на Западном фронте при обороне Ржева.



Боевые заслуги Виктора Фёдоровича отмечены многочисленными наградами: орден Отечественной войны I и II степеней, медаль «За победу над Германией», медаль Жукова, юбилейные медали.



Почти 4 миллиарда рублей было выделено в течение последних лет на реализацию программы по обеспечению жильём ветеранов Великой Отечественной войны. С 2008 года в Бурятии сертификаты на жильё получили 4392 ветерана.



Программа продолжается, средства на эти цели ежегодно направляются из федерального бюджета. В текущем году поступило 14,4 миллионов рублей, которые были направлены на улучшение жилищных условий 12 ветеранов.



На сегодня в очереди на обеспечение жильём состоит 17 вдов участников ВОВ, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий по указанным основаниям, и будут обеспечены жильём в порядке очереди при поступлении финансирования из федерального бюджета, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.

