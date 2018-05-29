Участник Великой Отечественной войны отметил 95-летний юбилей
Виктору Сахаровскому, в связи с 95-летним юбилеем вручили поздравление от президента России Владимира Путина и от главы Бурятии Алексея Цыденова, а также сертификат на единовременную выплату на жильё участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.
С самого начала войны Виктор Фёдорович был в строю, призван в армию в 1941 году. В Чите окончил полковую школу младших командиров, в Новосибирске за 6 месяцев прошёл курсы в пехотном училище и в чине младшего лейтенанта попал под Сталинград. Участвовал в Сталинградской битве в составе Донского фронта в должности командира стрелкового взвода, в боях на Западном фронте при обороне Ржева.
Боевые заслуги Виктора Фёдоровича отмечены многочисленными наградами: орден Отечественной войны I и II степеней, медаль «За победу над Германией», медаль Жукова, юбилейные медали.
Почти 4 миллиарда рублей было выделено в течение последних лет на реализацию программы по обеспечению жильём ветеранов Великой Отечественной войны. С 2008 года в Бурятии сертификаты на жильё получили 4392 ветерана.
Программа продолжается, средства на эти цели ежегодно направляются из федерального бюджета. В текущем году поступило 14,4 миллионов рублей, которые были направлены на улучшение жилищных условий 12 ветеранов.
На сегодня в очереди на обеспечение жильём состоит 17 вдов участников ВОВ, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий по указанным основаниям, и будут обеспечены жильём в порядке очереди при поступлении финансирования из федерального бюджета, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
В Бурятии ветерану вручили сертификат на жильё
Общество, Фото:
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