Событие прошло в Москве
26 мая в Большом театре прошло торжественное открытие перекрёстного года Японии и России, на котором собрались представители культуры, общественно-политических и деловых кругов. Открыли церемонию премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин.
В мероприятии приняли участие глава Бурятии Алексей Самбуевич Цыденов и художественный руководитель балетной труппы Бурятского театра оперы и балета Морихиро Ивата.
- Я, конечно, гражданин Японии, но я уже обрусевший японец, и у моих товарищей считаюсь своим, потому что моё обучение - это российская школа. Я считаю, что самый лучший балет - это русский балет, - сказал самый известный японец в Бурятии телеканалу «Культура».
В течение года две страны представят свои достижения в экономике, науке, образовании, здравоохранении и спорте. Запланированы деловые форумы, конференции, семинары, студенческие и молодёжные обмены. Перекрестному году Японии и России будут посвящены Большие гастроли Бурятского театра оперы и балета на Дальнем Востоке, которые пройдут с 14 по 28 июня в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Владивостоке, сообщает пресс-служба Бурятского театра оперы и балета.
Морихиро Ивата поучаствовал в открытии года Японии и России
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На площади Советов пройдёт этнокультурный фестиваль «Вместе – целая страна!»
Ещё не отобраны компании по второй и третьей зоне. В первой зоне будет работать компания из Иркутска
Общероссийский спортивный праздник прошёл одновременно в 42 городах России
Для жителей заработает горячая линия
Событие прошло в Москве
Мероприятия пройдут в честь Дня защиты детей
На встречу приедут учёные из Москвы, Китая и Кореи
Получили призы, дипломы и актёры из республики
По словам работников, нет не только денег, но и должного инвентаря и экипировки
Малышу подарили жезл и форму
Горожане увидят на выставке иллюстрации к бурятским сказкам, а также сказкам народов мира
Участникам встречи рассказали о существующих требованиях при назначении пенсий
Для представителей движения было организовано свыше 320 мероприятий
В центре города разместится мобильный пункт заготовки крови
Для них провели викторину и выставку