Морихиро Ивата поучаствовал в открытии года Японии и России

Событие прошло в Москве



26 мая в Большом театре прошло торжественное открытие перекрёстного года Японии и России, на котором собрались представители культуры, общественно-политических и деловых кругов. Открыли церемонию премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин.



В мероприятии приняли участие глава Бурятии Алексей Самбуевич Цыденов и художественный руководитель балетной труппы Бурятского театра оперы и балета Морихиро Ивата.



- Я, конечно, гражданин Японии, но я уже обрусевший японец, и у моих товарищей считаюсь своим, потому что моё обучение - это российская школа. Я считаю, что самый лучший балет - это русский балет, - сказал самый известный японец в Бурятии телеканалу «Культура».



В течение года две страны представят свои достижения в экономике, науке, образовании, здравоохранении и спорте. Запланированы деловые форумы, конференции, семинары, студенческие и молодёжные обмены. Перекрестному году Японии и России будут посвящены Большие гастроли Бурятского театра оперы и балета на Дальнем Востоке, которые пройдут с 14 по 28 июня в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Владивостоке, сообщает пресс-служба Бурятского театра оперы и балета.

