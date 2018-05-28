В Бурятии прошло богослужение Святой Троицы (фоторепортаж)

Торжественное богослужение в Селенгинском Свято-Троицком монастыре возглавил митрополит Савватий. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж



В честь праздника Святой Троицы вчера в селе Троицкое Прибайкальского района митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий возглавил торжественное богослужение в Селенгинском Свято-Троицком монастыре.



- День посвящён нашему Богу, Святой Троице – Отцу, и Сыну, и Святому Духу, который всё сотворил, в руках которого находится вся вселенная, который даёт нам жизнь, радость, долголетие. И призывает нас в вечную жизнь к себе в Царство Небесное. Это день прекрасный, день радостный. Это одновременно и день рождения нашей Святой православной церкви. И в этот день хотелось бы пожелать всем, людям, чтобы они обратились к истинному богу, чтобы покаялись в своих грехах, чтобы творили добрые дела, чтобы исполнялись милостью к окружающим людям и любовью. Ибо любовь – это вершина всяких добродетелей. Хотелось бы в этот день чтобы люди прочувствовали, как нас любит наш Бог и творили светлые добрые благие дела. Дай нам господь и здравие, и долгие годы жизни, и дом как полную чашу, и счастье земное, но главное, вечную жизнь, которой не будет конца, и в своё время с богом воцаримся навеки, - рассказал «Байкал-Daily» игумен Иалексий, наместник Свято-Троицкого Селенгинского монастыря.



После литургии всех желающих ожидал праздничный обед. А позже - концертная программа, большой хоровод и выставка-продажа.