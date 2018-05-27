В Улан-Удэ прошёл большой хоровой концерт

24 мая в рамках мероприятий, посвященных Дню славянской письменности на Арбате состоялся большой хоровой концерт



День славянской письменности и культуры — праздник, приуроченный ко дню памяти Кирилла и Мефодия, создателей старославянской азбуки.



В концерте приняли участие хоры детских школ искусств города Улан-Удэ. В программе выступлений прозвучали известные песни И. Дунаевского, Е. Крылатова, Ю. Толмачева, Э. Колмановского и композиторов Бурятии, сообщает управление по информационной политике.



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