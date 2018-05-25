В Бурятии подсчитают медведей



Ежегодно весной и в начале лета на особо охраняемых природных территориях, подведомственных учреждению «Заповедное Подлеморье», проводится учёт медведя. Методики учёта основаны на особенности медведей выходить на побережье Байкала весной в поисках пропитания.



- На берегах озера в это время происходит массовый лёт ручейника (местное название – липачан), которым отощавший за зиму медведь и питается. В то время как в тайге трудно найти съестное - ни ягод, ни грибов, трава только пробивается, и многие участки под снегом, на берегу можно найти жирную нерпу, погибшую по каким-то причинам и выброшенную осенними штормами, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».







«Учёт происходит на контрольно-следовых участках (песок, грязь), где медведь, если он есть, обязательно оставит след», уточняют в учреждении.



- Медведи, как и их лапы, бывают разных размеров. Измерение отпечатка, так называемой плантарной мозоли, позволяет идентифицировать разных особей, посчитать их, - говорят сотрудники.







Другая методика: пересчёт медведей визуально - с моторной лодки ранним утром. При этом наблюдатель находится от берега на расстоянии около полукилометра, чтобы не вспугнуть медведей, но прекрасно видит их в бинокль.



В «Заповедном Подлеморье» обещают позже опубликовать результаты учётных работ.