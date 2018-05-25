В дацанах Бурятии пройдут молебны «Дончод Хурал»



В преддверии буддийского праздника – «Весак», который пройдёт 29 мая, в дацанах Буддийской традиционной Сангхи России пройдут молебны «Дончод Хурал».



«Дончод Хурал» будет проходить на протяжении трех дней.



В первый день, 28 мая, ламы читают священные сутры из Ганжура - основного труда Будды Шакьямуни.



29 мая – основной день Хурала. Пройдут торжественные молебны, посвящённые Будде Шакьямуни, в течение всего дня.



Именно в этот день в разные годы произошло три величайших события: рождение (Джаянти) Будды в царской семье рода Шакьев (более 2800 тыс. лет назад), достижение им полного просветления (Бодхи) в 35 лет и уход в нирвану (Паринирвану) на 81-м году жизни.



С особой тщательностью в дни праздника соблюдается запрет на любую деятельность, которая может причинить вред живым существам. В этот день также можно совершать гороо – круговой обход вокруг священного места: дацана или ступы. Это считается одной из лучших практик очищения.





30 мая – завершающий день. Ламы проведут хурал, посвящённый хранителям своего дацана. У каждого дацана свои хранители – сахюусаны, сообщает пресс-служба Сангхи.