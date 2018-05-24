Уже завтра дневная температура в Бурятии резко понизится
По данным Бурятского Гидрометцентра, 25-26 мая выход южного циклона приведёт к очередному ухудшению погоды. Дневные температуры понизятся на 8-12 градусов.
Завтра в Бурятии местами пройдут дожди, ливни, грозы, по юго-западным районам и Прибайкалью - с мокрым снегом. В горах юго-запада ожидается снег.
Ветер будет дуть северо-западный ночью 4-9, местами 14-19, по южным районам, южному Прибайкалью до 24 м/с, днем 9-14, местами 19-24 м/с.
Температура ночью +8, +13, местами от -2 до +3. Днём столбики термометров поднимутся лишь до +14, +19, местами +23, +28. По Прибайкалью, юго-западным районам при осадках прогнозируются прогрев воздуха не выше +4, +9.
В Улан-Удэ ночью будет стоять погода без существенных осадков, а днём пройдёт дождь. Ветер ожидается северо-западный 7-12, днём порывы до 15-20 м/с. Температура ночью +7, +9, днём +19, +21.
В Бурятии объявили штормовое предупреждение
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