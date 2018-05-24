Улан-удэнским школьникам рассказали историю гуннов

Общество, Фото: Управление по информационной политике

Дети посмотрели фильм и ответили на вопросы



23 мая в 14 часов в библиотеке им. Калашникова для школьников школ № 4 и 25 прошёл информационный час «Гунны: история и современность». В мероприятии также участвовали представители организации «Фонд возрождения исторического наследия «Гуннский фонд».



Школьникам рассказали о работе фонда, прошлом гуннов и сотрудничестве организации с потомками гуннов, проживающими в Европе. Школьники просмотрели фильм и закрепляя свои знания, ответили на вопросы викторины, сообщает пресс-служба «Централизованной библиотечной системы» Улан-Удэ.

