Ещё один юный участник из республики стал дипломантом конкурса
Гран-при всероссийского фестиваля «Звезда спасения» в номинации «Вокал» удостоена юная улан-удэнка Елизавета Коновалова. Ещё один участник из Бурятии, Николай Капустин, занял пятое место в инструментальном жанре, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Бурятии.
- В Год культуры безопасности такие проекты особенно ценны, они прославляют героику профессии пожарного-спасателя. Вам, ребята, желаю творческих успехов, высоких спортивных результатов, ставьте перед собой новые цели и обязательно достигайте их! – пожелал заместитель начальника ГУ МЧС по Бурятии Евгений Шангин, вручая школьникам дипломы и подарочные сертификаты.
Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества «Звезда спасения» проходит второй год. Проект направлен на воспитание патриотизма, уважения к профессиям МЧС России и формирование культуры безопасности жизнедеятельности в детской и молодёжной среде.
В этом году на фестиваль поступило 85 тысяч работ. Участниками фестиваля были школьники от 7 до 18 лет со всех уголков России. Работы оценивали в два этапа. На межрегиональном уровне итоги подводились территориальными органами МЧС России. Самые лучшие работы были отправлены на конкурс в Москву. Лауреатами и дипломантами стали 473 человека.
Школьница из Бурятии получила гран-при фестиваля «Звезда спасения»
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