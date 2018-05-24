На теннисном турнире в Улан-Удэ разыграли барана

Спортивное мероприятие состоялось в минувшие выходные



19 мая в зале ТЦ «Пионер» прошёл турнир по бурятскому теннису «Шууд», посвящённый ко Дню пионерии.



В результате борьбы победителем и обладателем главного приза – барана, стал бронзовый призёр первенства СФО среди старших юношей Арсалан Тулонов. Второе место занял Батор Раднаев, 3 место заняла Анита Доржива.



Батору Раднаеву и Аните Доржиевой вручили спортивную форму и накладки от ведущих фирм мира.

