Спортивное мероприятие состоялось в минувшие выходные
19 мая в зале ТЦ «Пионер» прошёл турнир по бурятскому теннису «Шууд», посвящённый ко Дню пионерии.
В результате борьбы победителем и обладателем главного приза – барана, стал бронзовый призёр первенства СФО среди старших юношей Арсалан Тулонов. Второе место занял Батор Раднаев, 3 место заняла Анита Доржива.
Батору Раднаеву и Аните Доржиевой вручили спортивную форму и накладки от ведущих фирм мира.
На теннисном турнире в Улан-Удэ разыграли барана
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