24 Мая

23 Мая

Популярное

На теннисном турнире в Улан-Удэ разыграли барана

Общество, 
Спортивное мероприятие состоялось в минувшие выходные

19 мая в зале ТЦ «Пионер» прошёл турнир по бурятскому теннису «Шууд», посвящённый ко Дню пионерии.

В результате борьбы победителем и обладателем главного приза – барана, стал бронзовый призёр первенства СФО среди старших юношей Арсалан Тулонов. Второе место занял Батор Раднаев, 3 место заняла Анита Доржива.

Батору Раднаеву и Аните Доржиевой вручили спортивную форму и накладки от ведущих фирм мира.
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На теннисном турнире в Улан-Удэ разыграли барана
Общество, 24.05.2018
Спортивное мероприятие состоялось в минувшие выходные
В Бурятии для выпускников прошёл урок в музее
В Бурятии для выпускников прошёл урок в музее
Общество, 24.05.2018
Для них в учреждении организовали игру
Онлайн-марафон «Круг доверия» прошёл в Бурятии
Общество, 24.05.2018
В известном российском проекте приняли участие жители Прибайкальского района
Улан-удэнец может стать ведущим «Орла и решки» (видео)
Улан-удэнец может стать ведущим «Орла и решки» (видео)
Общество, 24.05.2018
Аюру Агбанову нужна поддержка земляков в виде «лайков»
В Кабанском районе устроят фестиваль красок
Общество, 24.05.2018
Гости покатаются на аттракционах и потанцуют
В Улан-Удэ откроется «Парк здоровья»
Общество, 24.05.2018
25 мая в парке пройдут различные мероприятия
В Бурятии 500 полицейских курируют «Последний звонок»
Общество, 24.05.2018
В этот день запрещена продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции
Спортсмены Бурятии выступят на турнире по самбо в Чите
Общество, 24.05.2018
Призовой фонд состязаний – 735 тысяч рублей
В Бурятии детям рассказали об ответственности за нарушения
В Бурятии детям рассказали об ответственности за нарушения
Общество, 24.05.2018
Им напомнили о безопасности на дороге и вреде наркотиков
На улицах Иркутска высадят тополя и липы
Общество, 24.05.2018
Они заменят аварийные деревья
Жителей Бурятии просят не вешать хадаки на деревья
Жителей Бурятии просят не вешать хадаки на деревья
Общество, 24.05.2018
В ритуальных местах советуют соорудить специальные приспособления для вывешивания хадаков, ленточек
С 2018 года жители Бурятии будут смотреть 20 каналов
С 2018 года жители Бурятии будут смотреть 20 каналов
Общество, 24.05.2018
Сейчас им доступны 10 каналов из пакета цифровых телеканалов
Дети Бурятии вступили в клуб волонтёров
Дети Бурятии вступили в клуб волонтёров
Общество, 24.05.2018
Участникам показали фильм и провели игру
Две тысячи человек убрались на Байкале
Две тысячи человек убрались на Байкале
Общество, 24.05.2018
Очистили 52 участка водных объектов

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Элеватор. ГИБДД, ты не прав (с)
16.04.2018
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
Изменение границ водоохранной зоны не отменяет запрета на оборот земельных участков
11.04.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Читайте, завидуйте я гражданин…
11.04.2018
Загрузка...
^