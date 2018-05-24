В Бурятии для выпускников прошёл урок в музее



23 мая в Новоселенгинском музее декабристов прошла традиционная прощальная гостиная «Помни: мира не узнаешь, не зная края своего» для выпускников местной школы.



- По традиции, каждый год выпускники приходят в музей на последний их школьный урок – урок прощания с детством, - отмечают организаторы.



Для выпускников и их родителей участники историко-краеведческого клуба «За птицей Феникс» провели игру, рассказали им также стихи о родном крае.



Сотрудники учреждения пожелали ребятам успешной сдачи экзаменов, сообщили в Национальном музее Бурятии.