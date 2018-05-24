Онлайн-марафон «Круг доверия» прошёл в Бурятии



Районная библиотека на протяжении многих лет сотрудничает с Прибайкальским социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних. Традиционно проводятся совместные мероприятия со службой сопровождения замещающих семей: праздники, выставки, конкурсы.



17 мая родители и дети из замещающих семей смогли принять участие в российском онлайн-марафоне «Круг доверия». Мероприятие прошло в читальном зале библиотеки с прямой трансляцией из интернета.



Марафон проходил в формате ток-шоу, где присутствовали знаменитые гости - известные артисты, видеоблогеры, спортсмены, которые делились историями из личного опыта. Например, о своей первой любви рассказал певец Влад Топалов, а именно - о том, как он справился с её неудачным окончанием. Обсуждались вопросы безопасности в интернете, взаимопонимания между родителями и детьми и др.



Также участники мероприятия узнали о принципах работы детского телефона доверия 8-800-2000-122. Были затронуты здесь и такие актуальные темы, как школьные нагрузки, тревоги и страхи, связанные с экзаменами, отношения в коллективе сверстников, с противоположным полом, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.

