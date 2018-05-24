Улан-удэнец может стать ведущим «Орла и решки» (видео)









- Ведущие, скорее всего, нужны европейской внешности. Также, все остальные ведущие были с бородой, но у меня бороды нет, - говорит Аюр на видео.

На сегодняшний день на сайте опубликовано около 800 видео-заявок. Для того чтобы помочь улан-удэнцу победить в отборе нужно проголосовать за него на сайте YouTube, поставив под его видео «лайк».

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=nWzyXVLA_c0

- Ведущие, скорее всего, нужны европейской внешности. Также, все остальные ведущие были с бородой, но у меня бороды нет, - говорит Аюр на видео.

Популярное трэвел-шоу телеканала Пятница «Орёл и решка» объявил кастинг ведущих на новый сезон передач «Гаваи или Огненная Земля». 25-летний улан-удэнец Аюр Агбанов подал заявку и прошёл во второй этап отбора. Сейчас он нуждается в поддержке земляков.- Каким-то чудом моё видео пропустили на YouTube. Видео честно скажу плохое, так как времени нормально сделать, не было, работал. Дорогие друзья, нужна ваша поддержка! Хоть я уже достаточно взрослый, но вдруг бывают чудеса, и выбор будет в мою пользу, - пишет Аюр на своей странице в соцсети.На видеокадрах парень признаётся, что последние два года живёт и работает в Корее. По его словам, за это время приходилось жить не совсем в комфортабельных условиях, а также он хорошо переносит недосыпы и переезды. По мнению Аюра, эти навыки помогут ему в непростой работе ведущего шоу.