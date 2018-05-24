Гости покатаются на аттракционах и потанцуют
1 июня на центральной площади села Кабанск пройдёт фестиваль красок «Holi like». На празднике будет звучать музыка, а для участников подготовят несколько развлечений.
Гости поучаствуют в спортивных и танцевальных конкурсах и покатаются на аттракционах, сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.
- Фестиваль красок - одно из самых ожидаемых событий этого лета, приносящее море позитивных эмоций, - сообщают организаторы.
В Кабанском районе устроят фестиваль красок
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