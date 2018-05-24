В Кабанском районе устроят фестиваль красок

Гости покатаются на аттракционах и потанцуют



1 июня на центральной площади села Кабанск пройдёт фестиваль красок «Holi like». На празднике будет звучать музыка, а для участников подготовят несколько развлечений.



Гости поучаствуют в спортивных и танцевальных конкурсах и покатаются на аттракционах, сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.



- Фестиваль красок - одно из самых ожидаемых событий этого лета, приносящее море позитивных эмоций, - сообщают организаторы.

