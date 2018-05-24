В Улан-Удэ откроется «Парк здоровья»

25 мая в парке пройдут различные мероприятия
Завтра, 25 мая, в 17:00 в парке имени Жанаева состоится открытие летнего сезона в рамках реализации социального проекта «Парк здоровья».
Парк имени Жанаева как общественная территория является участником федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и благоустроен на общую сумму 42,9 миллионов рублей, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
25 мая в парке пройдут различные мероприятия
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