В Улан-Удэ откроется «Парк здоровья»



Завтра, 25 мая, в 17:00 в парке имени Жанаева состоится открытие летнего сезона в рамках реализации социального проекта «Парк здоровья».



Парк имени Жанаева как общественная территория является участником федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и благоустроен на общую сумму 42,9 миллионов рублей, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.