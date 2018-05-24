В Бурятии 500 полицейских курируют «Последний звонок»



Праздничные мероприятия, посвящённые окончанию учебного года, в республике пройдут в 413 школах. Основная их часть запланирована на 24 мая. В праздничных мероприятиях примут участие более 16 тысяч выпускников 9-11-х классов.



- В обеспечении общественного порядка при проведении «Последнего звонка» и выпускных вечеров, работе по предупреждению правонарушений со стороны несовершеннолетних и в их отношении, задействовано более 500 сотрудников полиции, 82 работника частных охранных организаций, 26 гвардейцев, 178 дружинников и 8 представителей казачества, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

В этот день запрещена продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции.



Также в дни проведения торжественных мероприятий полицейскими организованы рейды по местам концентрации молодежи. В частности - в целях выявления несовершеннолетних, находящихся в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей или лиц их заменяющих, фактов продажи подросткам спиртного и сигарет. Рейды проводятся с участием представителей районных, городских комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, районных управлений образования, общеобразовательных организаций и родительской общественности.



- Полиция призывает родителей, законных представителей и самих несовершеннолетних обратить особое внимание на соблюдение мер личной и имущественной безопасности при проведении массовых мероприятий, недопущение фактов употребления спиртных напитков и нахождение подростков на улице в ночное время без сопровождения взрослых, - заключили в министерстве.

