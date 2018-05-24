Спортсмены Бурятии выступят на турнире по самбо в Чите

Призовой фонд состязаний – 735 тысяч рублей
Международный турнир по боевому самбо «Дух кочевника» состоится 10 июня в спортивно-концертном комплексе «Мегаполис Спорт». На соревнования прибудут участники из России, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Монголии, Киргизии. Нашу страну здесь представят спортсмены из Чеченской Республики, Дагестана, Тывы, Бурятии и Забайкальского края.
Призовой фонд турнира составит 735 тысяч рублей.
Предварительные поединки стартуют 10 июня с 10 часов, финальные – с 17.00.
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