Спортсмены Бурятии выступят на турнире по самбо в Чите

Предварительные поединки стартуют 10 июня с 10 часов, финальные – с 17.00.

Призовой фонд турнира составит 735 тысяч рублей.

Международный турнир по боевому самбо «Дух кочевника» состоится 10 июня в спортивно-концертном комплексе «Мегаполис Спорт». На соревнования прибудут участники из России, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Монголии, Киргизии. Нашу страну здесь представят спортсмены из Чеченской Республики, Дагестана, Тывы, Бурятии и Забайкальского края.

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