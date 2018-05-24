В Бурятии детям рассказали об ответственности за нарушения

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Им напомнили о безопасности на дороге и вреде наркотиков



В преддверии летних каникул правоохранители проводят профилактические встречи с учениками школ и родителями. Одно из таких мероприятий прошло в Гусиноозёрской школе.



Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Анастасия Каурова повторила с детьми правила дорожного движения и разобрала на примерах основные виды нарушений. Сотрудник полиции привела статистику дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних с разбором ошибок, которые уже невозможно исправить, но можно было избежать, соблюдая правила безопасности на дорогах.



Помощник следователя Гусиноозёрского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Бурятии Наталья Гусева рассказывала о видах уголовных преступлений, ответственность за которые наступает с 14-летнего возраста, а также о наказании за их совершение. С учащимися побеседовали о недопустимости самовольных уходов из дома, а также разъяснили правила безопасной работы в интернете.



В продолжение встречи с детьми председатель общественного совета при ОМВД России по Селенгинскому району Борис Санжиев поговорил с детьми о вреде наркотических средств, а также об ответственности за незаконный оборот запрещённых веществ, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

