Они заменят аварийные деревья
В Иркутске на центральных улицах высадят новые крупномерные деревья. В августе начнётся работа по высадке серебристых и пирамидальных тополей, лип, вязов и ясеней. Они приспособлены к сибирскому климату и условиям крупного города.
Замначальника отдела благоустройства департамента городской среды Ольга Григорьева подчеркнула, что на центральных и магистральных улицах будут высажены молодые деревья, высота которых составит 2,5-3 метра.
В весенне-летний период в городе проводится комплексная работа на 33 участках по центральным и магистральным улицам, а также в округах города. Также была проведена инвентаризация зелёных насаждений, на основании которой были определены аварийные деревья, подлежащие сносу, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
- Работы по озеленению ведутся планомерно вдоль магистральных улиц. С 2015 года в Иркутске уже высажено более 15 тысяч деревьев и кустарников. Мы отмечаем их высокую приживаемость, она составляет около 80%, - подчеркнула Ольга Григорьева. - В этом году мы работаем комплексно, то есть сначала ведётся снос аварийных деревьев, которые были выявлены в процессе инвентаризации, в июне приступим к выкорчёвке и дроблению пней, а в августе-сентябре - в благоприятный для этого период - начнётся высадка новых деревьев. Таким образом, постепенно деревья, высаженные ещё 50-60 лет назад, будут заменены на новые.
На улицах Иркутска высадят тополя и липы
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