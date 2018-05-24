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Участники велопробега в Бурятии развернули полевую кухню

Участники велопробега в Бурятии развернули полевую кухню
Общество, 
Акция была приурочена ко Дню Победы

В Бичурском районе состоялся велопробег, посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне и 250-летию прибытия первых переселенцев-старообрядцев в Бурятию. В велопробеге участвовали школьники, представители местной администрации, райсовета депутатов, соцработники и другие, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

На берегу реки Хилок состоялся конкурс полевой кухни «На привале», в котором участникам предложили приготовить блюда военной полевой кухни и презентовать их. По итогам конкурса первое место заняла команда отдела социальной защиты населения по Бичурскому району.
 
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