24 мая в 17:00 в День славянской письменности и культуры в Улан-Удэ откроется межрегиональная выставка-ярмарка «Гостеприимная Бурятия», которая входит в цикл мероприятий III фестиваля русской культуры «Байкальский хоровод»
Организатор выставки - Республиканский центр народного творчества. Выставка включает две экспозиции: авторских текстильных произведений современных мастеров России «Лоскутная мозаика России» и коллекцию традиционных русских костюмов регионов России из собрания исследователя, коллекционера С. Глебушкина из Москвы.
Выставка продлится до 3 июня, сообщает пресс-служба музея.
В Улан-Удэ представят коллекцию русских костюмов
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