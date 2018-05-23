Патриотические песни прозвучат в Иркутской области



Праздничные мероприятия, посвящённые Дню славянской письменности и культуры, состоятся 24 мая. По всей стране в этот день пройдут выступления хоровых коллективов. К участию присоединится Иркутская область.



Акцию единого действия организует Иркутский областной Дом народного творчества совместно с региональным министерством культуры и архивов, Иркутским региональным отделением Всероссийского хорового общества. Она стартует 24 мая в 18:00 (в 13.00 по московскому времени). В это время по всей стране и во всех муниципальных образованиях области одновременно будет исполнено произведение «Гляжу в озёра синие» (музыка Л. Афанасьева, слова И. Шаферана). К участию в акции будут привлечены школьники младших классов.



В Иркутске мероприятие состоится в 130 квартале, на площадке у ТРК «Модный квартал». Участие в нём примут хоровые коллективы и сводные хоры. В их исполнении также прозвучат песни русских и советских композиторов, духовная музыка, песни патриотического характера.



В Иркутской области такое мероприятие проводят с 2014 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

