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В Бурятии актёры приняли участие в посадке леса

В Бурятии актёры приняли участие в посадке леса
Общество, 
Артисты посадили деревья в посёлке Онохой Заиграевского района республики 

18 мая по всей стране прошла акция «Всероссийский день посадки леса». Русский драматический театр имени Бестужева принял участие в экологическом мероприятии. 
 
«Бестужевцы» отправились на территорию лесного фонда Заиграевского лесничества. Здесь, в 14 км от посёлка Онохой Заиграевского района республики, работники театра посадили около 2-3 тысяч сеянцев сосны. По этому случаю была установлена информационная табличка. Общее количество высаженных деревьев в этот день составило 215 тысяч. 

Театр третий год подряд принимает участие во всероссийской акции по посадке леса. 

Весенняя экологическая акция проводится ежегодно Республиканским агентством лесного хозяйства в целях воспитания, бережного отношения к российскому лесу, восстановления и приумножения лесных богатств, сообщает пресс-служба театра. 
 
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