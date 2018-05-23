В Бурятии актёры приняли участие в посадке леса

Артисты посадили деревья в посёлке Онохой Заиграевского района республики
18 мая по всей стране прошла акция «Всероссийский день посадки леса». Русский драматический театр имени Бестужева принял участие в экологическом мероприятии.
«Бестужевцы» отправились на территорию лесного фонда Заиграевского лесничества. Здесь, в 14 км от посёлка Онохой Заиграевского района республики, работники театра посадили около 2-3 тысяч сеянцев сосны. По этому случаю была установлена информационная табличка. Общее количество высаженных деревьев в этот день составило 215 тысяч.
Театр третий год подряд принимает участие во всероссийской акции по посадке леса.
Весенняя экологическая акция проводится ежегодно Республиканским агентством лесного хозяйства в целях воспитания, бережного отношения к российскому лесу, восстановления и приумножения лесных богатств, сообщает пресс-служба театра.
Артисты посадили деревья в посёлке Онохой Заиграевского района республики
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