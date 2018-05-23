Лыжная база в Гусиноозёрске станет центром подготовки спортсменов

- Не охота по кругам кататься, ещё бы вот добавить километр было бы хорошо, и расширить бы её ещё, - говорит Татьяна Нечаева.









Дело не только в удобстве. Дополнительные 900 метров, а затем и процедура сертификации, позволят нашим спортсменам повышать разряд и проводить в республике соревнования российского уровня. Пока же ближайшие сертифицированные трассы находятся в Красноярске и Новосибирске.





- Проблема в том, что для выполнения на открытых соревнованиях этих краёв и областей нас не пускают. Иногда наши спортсмены стоят намного выше в рейтинге, чем кандидаты и мастера, но они перворазрядниками являются, ну это вот так сложилось, - говорит тренер по лыжным гонкам, директор спортивной школы №2 Гусиноозёрска Юрий Куликов.



Глава Бурятии Алексей Цыденов перспективы развития оценил, и отметил, что на лыжные гонки сделают особую ставку.





- Если мы его признали базовым видом спорта, то уже в наших республиканских программах финансирование в том числе и по лыжному спорту будет предусматриваться, - сказал Алексей Цыденов.



Экспертов для сертификации трассы пригласят уже в этом году, уточняет АТВ.

Лыжная база в Гусиноозёрске станет региональным центром подготовки спортсменов. С таким предложением выступили районные власти. Сегодня там тренируются бурятские спортсмены, иркутяне и забайкальцы, но официальный статус откроет больше возможностей. Глава Бурятии, находясь в рабочей поездке в Селенгинском районе, поддержал инициативу, сообщает АТВ.Для Татьяны лыжи - не просто увлечение. Она перворазрядница и лидер республиканских соревнований этого года, но такие результаты требуют постоянных тренировок. В Гусиноозёрске для этого предусмотрена лыжная база. Вот только 7,5 километров лыжероллерной трассы уже недостаточно.