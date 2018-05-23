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Красноярская компания не отдала трудовую уволенной жительнице Бурятии

Общество, 
Женщина обратилась в прокуратуру

В прокуратуру Муйского района обратилась местная жительница с просьбой разъяснить законность увольнения и провести проверку ООО «Партнеры Красноярск», которое находится в посёлке Ирокинда.

- В ходе проверки установлено, что в нарушение требований Трудового кодекса РФ и правил ведения и хранения трудовых книжек, в день увольнения работодателем не решён вопрос о выдаче заявительнице трудовой книжки, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Кроме того, работодатель не выплатил бывшей сотруднице компенсацию за задержку зарплаты.

Генеральному директору ООО «Партнеры Красноярск» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Ответственный сотрудник компании привлечён к дисциплинарной ответственности. Женщине пообещали отправить трудовую книжку по почте, также ей выплачены не полученный за время задержки заработок и денежная компенсация - 51 тысяча рублей.
прокуратура
 
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