Мост на трассе в Бурятии ремонтируют с опережением графика

Судя по темпу работ, автомобилисты поедут по новому мосту уже в сентябре



Завершен первый этап ремонтных работ на мосту через реку Хыр-Горхон на 63-м км автодороги А-333 «Култук – Монды – граница с Монголией» в поселке Зун-Мурино Тункинского района, сообщает Упрдор «Байкал».



Мостовики уже выполнили расширение опор моста, установили новые балки пролетного строения для устройства пешеходного тротуара, заменили барьерное ограждение для обеспечения безопасности движения.



В настоящее время подрядчик ведёт ремонт правой части моста (в сторону границы с Монголией) с переводом движения на отремонтированную левую часть сооружения.



Обновление переправы идёт с опережением календарного графика на два месяца. Планируемая дата завершения ремонта – ноябрь этого года, но судя по выполненному объему работ, автомобилисты поедут по новому мосту уже в сентябре.



Высокие темпы работы мостовиков никак не скажутся на её качестве, отмечают в управлении дорог. Существенного сокращения сроков ремонта удалось достичь за счёт оперативного решения производственных вопросов, грамотного и ответственного подхода к организации труда с соблюдением всех технологических процессов и нормативных требований.



На участке производства работ установлены временные дорожные знаки и организовано реверсивное движение, схема организации дорожного движения направлена в УГИБДД МВД по Республике Бурятия.



ФКУ Упрдор «Южный Байкал» настоятельно рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков. При возникновении чрезвычайной ситуации обращаться по телефонам службы спасения 112 и оперативного дежурного ФКУ Упрдор «Южный Байкал» +7(3012)-22-07-24.

