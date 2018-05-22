Систему адаптивной оптики устанавливают на Большом солнечном телескопе Байкальской астрофизической обсерватории, который расположен на берегу Байкала в поселке Листвянка Иркутской области и является единственным вакуумным телескопом в России
- Адаптивная оптика необходима для корректировки искажений света Солнца, которые вызывает атмосфера. Это уникальные деформируемые зеркала, меняющие форму, которые позволяют стабилизировать изображение, сделать его максимально качественным, чтобы хорошо были видны мельчайшие детали, - сообщает пресс-служба Иркутского научного центра Сибирского отделения РАН
Адаптивную оптику изготовили в Институте оптики атмосферы СО РАН (Томск), сейчас специалисты дорабатывают зеркала после испытаний на телескопе.
- Томские коллеги провели уже несколько серий таких испытаний адаптивной оптики, работы близятся к завершению. Наблюдения на телескопе ученые планируют начать в июне, когда система будет полностью отлажена, - говорится в сообщении.
Модернизация Большого солнечного вакуумного телескопа проводится за счет гранта Российского научного фонда.
По данным СО РАН, Большой солнечный вакуумный телескоп в настоящее время является одним из крупнейших в Евразии и единственным в России вакуумным телескопом. Диаметр его зеркала - 1 метр, сообщает «Интерфакс».
- Благодаря стабилизирующему влиянию на воздушную среду большой акватории Байкал и локального микроклимата Листвянки, телескоп отличается прекрасными астроклиматическими характеристиками, - отмечается в сообщении.
Большой солнечный телескоп модернизируют на Байкале
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