Посылки из Китая в Улан-Удэ будут поставлять через Монголию









Подробно обсуждались вопросы таможенного оформления этих товаров в Монголии и Китае, а также транзита их до Улан-Удэ. Представители Спецсвязи России разъяснили порядок оформления таможенной процедуры товаров в Улан-Удэ.



Все участники встречи посетили аэропорт «Байкал» и прилегающие инвестиционные площадки с целью оценки возможности тестовой работы на имеющихся складских площадях.



- Тестовая работа предполагает за собой эксперимент, в котором применяется упрощенная процедура, т.е. грузовая таможенная декларация заполняется не на каждый отдельный груз, а на целую группу товаров, что значительно снижает сроки растаможки, снижает затраты и позволяет минимизировать бюрократические проволочки, - объясняют в фонде.

Подробно обсуждались вопросы таможенного оформления этих товаров в Монголии и Китае, а также транзита их до Улан-Удэ. Представители Спецсвязи России разъяснили порядок оформления таможенной процедуры товаров в Улан-Удэ.Все участники встречи посетили аэропорт «Байкал» и прилегающие инвестиционные площадки с целью оценки возможности тестовой работы на имеющихся складских площадях.- Тестовая работа предполагает за собой эксперимент, в котором применяется упрощенная процедура, т.е. грузовая таможенная декларация заполняется не на каждый отдельный груз, а на целую группу товаров, что значительно снижает сроки растаможки, снижает затраты и позволяет минимизировать бюрократические проволочки, - объясняют в фонде.

Фонд регионального развития Бурятии организовал встречу в целях налаживания сотрудничества между крупной логистической компанией из Китая Sinotrans, монгольской компанией MCR-trans, «Спецсвязью России» и Почта-центром Торгово-промышленной палаты республики.- Главным вопросом встречи была организация доставки интернет-товаров из Китая транзитом через Монголию в Улан-Удэ. Столица Бурятии рассматривается как будущий центр обработки и распределения этих грузов по России. Также обсуждался вопрос поставки российских продуктов питания по этому же каналу в Китай, - сообщает пресс-служба фонда.Фонд регионального развития представил инвестиционные площадки для размещения будущих складов временного хранения и возможного транспортно-логистического терминала.