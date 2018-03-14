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В двух отдалённых районах Бурятии открылись медицинские учреждения

В двух отдалённых районах Бурятии открылись медицинские учреждения
Общество,  Фото:минздрав РБ
10 и 11 марта в Бурятии открыли два структурных подразделения центральных районных больниц в селе Монды Тункинского района и в селе Саяны Окинского района

Медицинские объекты были построены на средства республиканского бюджета в рамках государственной программы Республики Бурятия «Развитие здравоохранения» на общую сумму более 12 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии. 




– Новое медицинское подразделение в селе Монды будет обслуживать не только местных жителей, военных и таможенников, но и сёла Хойто-Гол, Туран и Нилова пустынь, – рассказал министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев. – Глава республики поддержал инициативу района, Минздрава и на сэкономленные средства по торгам по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий» на строительство амбулатории был выделен 1 млн руб. и дополнительно из республиканского бюджета – 6,6 млн руб.

До 2018 года сельчане получали медицинскую помощь в деревянном здании ФАПа 1954 года постройки, которое пришло в негодность. Сегодня 915 жителей с. Монды будут обслуживаться в современном и полностью оборудованном здании. Работают кабинеты приема фельдшера и акушерки, процедурный и прививочный кабинеты. Помогают в работе мобильные бригады узких специалистов из районного центра, участковые терапевты и педиатры из Кырена.

– Доступность — это когда медицина становится ближе к людям, – акцентировал главный врач Тункинской ЦРБ Дамнин Мунконов. – Решение именно здесь построить новое здание было общим. Жители и представители здравоохранения ратовали за усиление медицинской помощи в Тункинском районе, как туристической Мекки Бурятии. Кроме того, село Монды – трансграничный населённый пункт, рядом Монголия, гора Мунку-Сардык. За курортный сезон сюда приезжают до 250 тысяч человек. Для усиления медицинской помощи на селе мы также планируем открыть врачебную амбулаторию в селе Туран.

Ульяна Шобоева говорит, что работать в просторном новом здании приятно, обновилось не только помещение, но оборудование и картотека. Отзывы пациентов только положительные. Ветеран труда Валентина Пантелеева живёт в селе Монды уже 42 года: «С теплотой и уважением отношусь к медикам, желаю им всего хорошего, чтобы меньше люди болели».

Не менее значимым стало и открытие нового ФАПа в селе Саяны Окинского района. Этого события ждали более 20 лет.

В новом фельдшерско-акушерском пункте открыты смотровой, физиокабинет, процедурный и прививочный кабинеты. Здесь сельчане будут получать помощь по профилям: лечебное дело, акушерское дело, сестринское дело, неотложная помощь, вакцинация. Также будут работать мобильные бригады узких специалистов из районного центра.

– В этом селе при пожаре в 1995 году сгорело здание ФАПа и с тех пор он поменял четыре квартиры в селе, а последнее место расположения — это уголок в культурно-досуговом центре, который не соответствовал никаким санитарным нормам и потребностям населения. Благодаря инициативе самих сельчан, главы поселения и по ходатайству главы района строительство этого ФАПа внесли в республиканскую программу «Развития здравоохранения». Приятно отметить, что на открытие нового пункта пришли все сельчане, – рассказал министр здравоохранения Республики Бурятия Дамбинима Самбуев.

Акушерка ФАПа села Саяны Софья Булатова более 40 лет в здравоохранении. Считает, что открытие нового медпункта – огромная помощь. «Радиус обслуживания большой, 27 животноводческих точек, летом самый отдалённый гурт находится в 60 километрах, а зимой – в 37. Мы очень рады, что будем работать в таких прекрасных современных условиях», – заключила Софья Булатова.

медицинская помощь правительство республики
 
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