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77-летняя пенсионерка покоряет Байкал на коньках
Общество, 12.01.2018 19:34
Пенсионерка из Ольхонского района пустила старость по ветру. В свои 77 Любовь Мореходова каждый зимний день бежит по Байкалу с десяток километров на коньках
День в разгаре, а коров уже давно не видать. Опять разбрелись далеко от дома, жалуется хозяйка непослушного стада. И спешит на Байкал, прихватив с собой старенькие коньки.
Любови Мореходовой, или бабе Любе, как ее все называют, 77. Говорит, ходить уже трудно, поэтому выручают коньки. С ними нипочём и 10 километров, лишь бы был попутный ветер.
Коньки старенькие, беговые, еще с юности. В советские времена их называли «норвЕгами». Они здорово выручали зимой, говорит баба Люба, когда из дома до школы приходилось добираться 25 километров. Через Байкал было ближе и быстрее.
— В детстве отец из пилы вырезал пластиночки и в деревяшки вставлял. И вот эти деревяшки к валенкам привязывали и тоже катались, — говорит жительница Ольхонского района Любовь Мореходова.
Сейчас в ходу тоже валенки. Современные коньки на ботинках баба Люба не признает — в них слишком холодно. А выходить на байкальский лед иногда приходится не один раз за день:
— Куда поехали? Коров посмотреть?
— Туда и обратно. Оттуда я прилечу, как молния. Вот так вот ребята, завидуйте!
Это видео в соцсетях стало хитом. Бабу Любу, лихо рассекающую хрустальный Байкал, снял её давний друг и не смог не поделиться с остальными своим восторгом:
— Вот она, наша красавица, наша спортсменочка.
Байкал только замерз, поэтому нужно смотреть в оба, чтобы не провалиться. А такое с бабой Любой случалось. И не раз.
— Недавно в прошлом году тоже упала. Вылезла, как лягушка, мокрая вся. Ну а шла машина. Друзья с Курмы. Садись, куда ты — мокрая вся. Я говорю, да куда, машину замараю. Дотащили меня до машины, привезли, — говорит жительница Ольхонского района Любовь Мореходова.
Дом бабы Любы стоит на берегу Байкала. Здесь он такой один. Чуть дальше есть турбаза, которая оживает только летом. А до ближайшей деревни — 4 километра.
Баба Люба живет здесь одна. Муж умер, а дети-внуки в Иркутске. Но скучать ей не приходится. В её большом хозяйстве — куры, собаки, коровы, телята:
— Анфиса вот эта — телочка. И бычок Осип.
Всю жизнь баба Люба прожила в Иркутске. Но на пенсии любовь к Байкалу победила — вернулась в родительский дом. Теперь озеро, которое навсегда поселилось в ее сердце, за окном, на вышитых картинах, и в песнях, сообщает ГТРК Иркутск.
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Пенсионерка из Ольхонского района пустила старость по ветру. В свои 77 Любовь Мореходова каждый зимний день бежит по Байкалу с десяток километров на коньках
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