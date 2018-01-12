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В Иркутске состоится презентация каталога «Мастер и мастерская»
Общество, 12.01.2018 19:50
Она издана к 85-летию Иркутского отделения Союза художников России
18 января в 15.00 в Галерее сибирского искусства Иркутского областного художественного музея имени Сукачева по улице Карла Маркса, 23 состоится презентация каталога «Мастер и мастерская», изданного к 85-летию Иркутского отделения Союза художников России. Издание стало итогом одноименной выставки, прошедшей с 20 октября по 10 декабря в залах Иркутского художественного музея.
Каталог даёт возможность проанализировать в большой временной перспективе изобразительное искусство ХХ — начала XXI века, показывает историческую панораму художественной жизни области, знакомит зрителей с творчеством лучших художников, прослеживает тенденции формирования и развития художественных стилей региональной школы. Основу выставки и каталога составили произведения из собрания Иркутского художественного музея имени В.П. Сукачева. В издании воспроизведены работы, раскрывающие тему и замысел экспозиции и в полной мере отражающие разнообразие жанров и творческих исканий живописцев, графиков, скульпторов и мастеров декоративно-прикладного искусства. Издание также включает искусствоведческие аннотации к большинству представленных произведений, написанные научными сотрудниками музея, биографические и справочные материалы о художниках, сообщает пресс-служба Иркутского областного художественного музея имени Сукачёва.
Книга адресована искусствоведам, художникам, студентам художественных учебных заведений, а также широкому кругу любителей искусства.
Также на мероприятии будут представлены картины, подаренные Иркутскому художественному музею художниками Приангарья по завершении выставки «Мастер и мастерская». Вход — свободный.
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Она издана к 85-летию Иркутского отделения Союза художников России
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